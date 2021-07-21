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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
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Аксенов допустил закрытие Крыма для туристов при ухудшении эпидситуации

Он отметил, что общество разделилось примерно пополам по этому вопросу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Пока власти Крыма не планируют закрыть полуостров для туристов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Однако ситуация на грани и если заболеваемость станет катастрофической, то туристический сезон придется закрыть, сказал в региональном оперштабе глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что уже получает требования закрыть Крым от туристов.

"Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - сказал он. По его словам, по этому вопросу общество разделилось, "нет общей позиции, нет общей точки зрения".

"Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина - 42-43% - за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно", - отметил чиновник.

Он обратился к крымчанам и к бизнесу с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста заболеваемости.

"Единственное лекарство - разобщение, не подходите близко, надевайте в общественном транспорте маски. Уважаемые туристы, тоже прошу: помните, что возможности нашей медицины не безграничны, (. . .) соблюдайте и уважайте нормативные акты, которые действуют на территории республики", - сказал Аксенов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, три недели назад на полуострове регистрировали от 250 до 280 случаев заражения COVID-19 в сутки, за последнюю неделю - от 375 до 409. На утро 21 июля оперштаб сообщил, что суточный прирост в Крыму составил 404 новых случая заражения.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Крым Сергей Аксенов коронавирус Роспотребнадзор

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