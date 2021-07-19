Песков заверил, что курирующие округа вице-премьеры не заменят полпредов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Решение премьер-министра Михаила Мишустина сделать вице-премьеров кураторами федеральных округов не означает, что аппарат полпредов президента не справляется с работой, вице-премьеры будут курировать только экономические вопросы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет о разделении функций, для правительства речь идет исключительно об экономике, о реализации планов экономического развития. Полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов", - сказал он и заверил, что эти институты не будут "подменять друг друга",

По его словам, Мишустин об этих планах заблаговременно проинформировал президента Владимира Путина.

Ранее 19 июля премьер поручил своим заместителям курировать федеральные округа. Вице-премьер Виктория Абрамченко стала куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова - Северо-Западного федерального округа, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко - Центрального федерального округа и так далее. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по-прежнему будет отвечать за Дальний Восток.