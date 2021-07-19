Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов.

В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко становится куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова - Северо-Западного федерального округа, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе по-прежнему будет отвечать за Дальний Восток.

Вице-премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс, Александр Новак становится ответственным за Северный Кавказ, вице-премьер, курирующий промышленность и АПК, Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, вице-премьер Марат Хуснуллин становится ответственным за Южный Федеральный округ, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко - за Приволжский федеральный округ.

"Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей, и как соблюдается бюджетная дисциплина. Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности", - сказал Мишустин.

Кроме того, внимание должно быть уделено, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, отметил премьер.

"Координировать ваши действия будем в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, комиссию возглавляет Марат Хуснуллин, это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", - сказал Мишустин.

Объявив кураторов, Мишустин отметил, что решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые выполняют вице-премьеры в правительстве.

"Коллеги, прошу приступить к исполнению своих новых обязанностей. Подчеркну, что эта работа должна быть направлена на реализацию национальных целей в вверенных вам округах, их социальное развитие и обеспечение экономического роста", - сказал Мишустин.