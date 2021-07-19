Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 190 379 364+381 559

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов.

В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко становится куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова - Северо-Западного федерального округа, вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе по-прежнему будет отвечать за Дальний Восток.

Вице-премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс, Александр Новак становится ответственным за Северный Кавказ, вице-премьер, курирующий промышленность и АПК, Юрий Борисов будет отвечать за Уральский федеральный округ, вице-премьер Марат Хуснуллин становится ответственным за Южный Федеральный округ, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко - за Приволжский федеральный округ.

"Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей, и как соблюдается бюджетная дисциплина. Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности", - сказал Мишустин.

Кроме того, внимание должно быть уделено, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, отметил премьер.

"Координировать ваши действия будем в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, комиссию возглавляет Марат Хуснуллин, это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей", - сказал Мишустин.

Объявив кураторов, Мишустин отметил, что решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые выполняют вице-премьеры в правительстве.

"Коллеги, прошу приступить к исполнению своих новых обязанностей. Подчеркну, что эта работа должна быть направлена на реализацию национальных целей в вверенных вам округах, их социальное развитие и обеспечение экономического роста", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Виктория Абрамченко Татьяна Голикова Александр Новак Юрий Борисов

Новости

Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

Черноморский флот убрал концерт и салют из программы Дня ВМФ

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
Навальный попал в больницу

МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');