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Оленеводам Ямала раздадут спутниковые телефоны

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тундровики Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа получат 200 спутниковых телефонов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что на телефонах уже подключен пакет услуг связи на 250 минут.

"Кроме того, все они зарегистрированы в единой картографической системе ЯНАО и смогут автоматически определить местоположение звонившего. При экстренной ситуации это позволит не терять драгоценное время на выяснение места, откуда обращаются за помощью", - говорится в сообщении.

Выдавать телефоны планируют осенью и зимой, когда оленеводы начнут приезжать в населенные пункты.

К началу 2022 года связью будут обеспечены 80% семей, проживающих в тундре, отмечается в пресс-релизе.

Всего в Ямальском районе выдано уже 681 устройство спутниковой связи.

Ямал ЯНАО

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