Новгородка перевела 300 тыс. руб. мошеннику, обещавшему ей должность министра

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудница Министерства финансов Новгородской области заплатила 300 тыс. рублей мошеннику за то, чтобы он помог ей занять должность министра, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 62-летней новгородке позвонил неизвестный. Он сообщил финансистке, что она стала кандидаткой на пост областного министра финансов и что для ускорения назначения ей необходимо заплатить 700 тыс. рублей.

Женщина перевела 300 тыс. рублей. Предполагаемый мошенник был задержан и дал признательные показания. В отношении новгородки возбудили дело по статье 291 УК (дача взятки).

Дело о взяточничестве было прекращено с формулировкой "в связи с деятельным раскаянием". В настоящий момент в Минфине женщина не работает.