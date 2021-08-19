Кемеровчанка пожаловалась на мошенника, не продавшего ей поддельный сертификат о прививке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Полиция возбудила дело после заявления жительницы Междуреченска (Кемеровская область), которая хотела приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, но стала жертвой мошенника, также начата проверка в отношении самой женщины, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный похитил у нее 2,8 тыс. рублей. Было установлено, что женщина перевела деньги автору объявления о продаже сертификата о прививке от COVID-19, который хотела купить.

"Она написала автору объявления, который обещал предоставить необходимый документ с внесением подложных данных без фактической вакцинации и предложил внести 50% предоплаты. Поверив собеседнику, горожанка перевела на указанный номер телефона 2 800 рублей. Сразу после этого продавец заблокировал заявительницу и перестал отвечать на сообщения. Осознав, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию", - говорится в пресс-релизе.

По заявлению женщины возбуждено дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), а также начата проверка в отношении самой потерпевшей, так как ее действия могут попадать под действие ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков).