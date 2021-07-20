Песков не стал комментировать проект ФСБ о сведениях по теме обороны и космоса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать подготовленный ФСБ России проект перечня сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к гостайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности России.

"Я не берусь комментировать. Я не располагаю информацией и не знаком с этим списком. Конечно, обращаться за комментарием нужно в Федеральную службу безопасности к авторам этого документа", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, не ограничит ли в частности деятельность СМИ и общественных организаций подготовленный ФСБ проект перечня сведений по оборонной и космической тематике, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности России.

В понедельник на портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа директора ФСБ России Александра Бортникова с перечнем сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами и лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности РФ.