ФСБ подготовила список военных сведений, запрещенных к передаче иностранным государствам

Здание ФСБ РФ в Москве. Архивное фото Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ФСБ представила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к государственной тайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности РФ.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в проекте приказа директора ФСБ Александра Бортникова, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В список, в частности, попадают сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений об обеспечении и функционировании российского комплекса ОПК.

Большой массив сведений, касающихся деятельности госкорпорации "Роскосмос", также внесен в список. Туда попали, в частности, сведения о техническом состоянии и готовности средств выведения космических аппаратов, развитии космической ядерной энергетики, о наращивании возможностей инфраструктуры перспективных средств системы контроля космического пространства, а также возможностей системы обнаружения и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку космических аппаратов. Кроме того, в списке оказалась информация о программах международного сотрудничества госкорпорации.