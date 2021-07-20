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Шесть стран заинтересовались услугами РФ по отправке астронавтов на МКС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия имеет шесть заявок на отправку астронавтов из других стран на МКС. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Шесть стран уже заявили о такого рода желании отправиться на наших кораблях", - сказал Рогозин на авиасалоне МАКС-2021.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместную космическую пилотируемую миссию и подготовку космонавтов, но контракта пока нет.

"Пока нет. Переговоры идут в общих чертах", - сказал Крикалев в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он не смог уточнить, когда космонавты из Саудовской Аравии могут отправиться на МКС.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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