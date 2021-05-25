РФ и Саудовская Аравия начали готовить космическую пилотируемую миссию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия готовят совместную космическую пилотируемую миссию. Это следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.

Во вторник состоялась российско-саудовская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза Бен Сальмана.

"Говоря о работе двух стран по линии совместного использования космического пространства, Александр Новак отметил перспективность ведущейся работы, в частности, по подготовке космонавтов и разработке совместной космической пилотируемой миссии", - приводит пресс-служба правительства слова вице-премьера.

В 2015 году "Роскосмос" и Центр науки и технологий имени короля Абдель-Азиза подписали заявление о намерениях в области исследования и использования космоса в мирных целях.

Как сообщал возглавлявший в то время госкорпорацию Игорь Комаров, стороны обсуждали "сотрудничество и дальнейшее развитие взаимоотношений, оказание помощи в реализации проектов Королевства Саудовской Аравии по пусковым услугам и по пилотируемой космонавтике, по научным миссиям и по навигационным системам".

В октябре 2017 года по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании космического пространства в мирных целях.

Как отмечалось в соглашении страны договорились о возможном сотрудничестве в области пилотируемых полетов и подготовки космонавтов, разработке космических аппаратов, научных исследований космического пространства и др.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о ведении переговоров об отправке на орбиту саудовского космонавта. Он сообщил, что предметные переговоры с Саудовской Аравией начнутся после создания в конце года в этой стране космического агентства вместо комитета.

Саудовская Аравия также участвует в проводимом на базе Института медико-биологических проблем РАН эксперименте SIRIUS по имитации межпланетного полета.