Путин на МАКС-2021 осмотрел новый российский истребитель

Президент России Владимир Путин на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин "на полях" международного авиакосмического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском осмотрел легкий тактический однодвигательный самолет ЛТС "Сухой" и другие новинки отечественного авиапрома.

В сопровождении вице-премьера Юрия Борисова и главы Минпромторга Дениса Мантурова президент посетил специально построенный для ЛТС "Сухой" павильон, где руководитель ОАК Юрий Слюсарь рассказал о новинке.

Также Путин ознакомился с модернизированным вариантом вертолета "Ансат" – "Ансат-М", вертолетами Ка-62, Ка-32А11М, Ми-171АЗ и беспилотным вертолетом VRT-300. Ему показали и бизнес модификацию самолета "Сухой Суперджет 100", самолет Ту-204-100В, легкомоторный грузопассажирский самолет "Байкал" и макет летающей лаборатории на базе Як-40 – Як-40ЛЛ.

Как ранее заявили в госкорпорации "Ростех", презентация нового легкого истребителя 5-го поколения, созданного "Сухим", станет главной премьерой МАКС-2021.

Пока о новой машине известно немного. Ранее "Ростех" опубликовал видеоролик, где показал контуры самолета и его изображение в анфас.

Новый истребитель будет однодвигательным. В настоящий момент все используемые в России боевые самолеты оснащены двумя двигателями, тогда как в мире одномоторные истребители получили широкое распространение – это американские F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning, шведские JAS 39 Gripen и китайские J-10.

Опыт создания однодвигательных машин был и в Советском Союзе – созданные в 1950-1960-е годы МиГ-21 и МиГ-23 стали одними из самых массовых истребителей в истории, суммарно построено более 15 тыс. таких самолетов.

О возвращении к разработке одномоторных истребителей заявил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов.