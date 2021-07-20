Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Новый российский истребитель получил название Checkmate

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый легкий истребитель, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, получил название Checkmate, он относится к пятому поколению, сообщила госкорпорация "Ростех".

"ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Согласно сообщению, истребитель обладает малой заметностью, в работе над проектом применяются суперкомпьютерные технологии.

В "Ростехе" заявили, что глава ОАК Юрий Слюсарь в ходе презентации нового истребителя рассказал президенту страны о том, что самолет отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

Новый истребитель будет однодвигательным. Все используемые в России боевые самолеты оснащены двумя двигателями, тогда как в мире одномоторные истребители получили широкое распространение – это американские F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning, шведские JAS 39 Gripen и китайские J-10.

Опыт создания однодвигательных машин был и в Советском Союзе – разработанные в 1950-1960-е годы МиГ-21 и МиГ-23 стали одними из самых массовых истребителей в истории.

О возвращении к разработке одномоторных истребителей стало известно в декабре 2020 года.

Ростех Checkmate

Новости по теме

Новости

Площадь лесных пожаров в Карелии выросла за сутки почти на треть

Площадь лесных пожаров в Карелии выросла за сутки почти на треть

Арестованный в Петербурге депутат Резник свернул избирательную кампанию

Арестованный в Петербурге депутат Резник свернул избирательную кампанию

Первый полет нового российского истребителя запланирован на 2023 год

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

"Норникель" снизил выпуск палладия на 28% из-за аварий

Путин на МАКС-2021 осмотрел новый российский истребитель

Путин на МАКС-2021 осмотрел новый российский истребитель

Еще двое участников Pussy Riot покинули РФ

Еще двое участников Pussy Riot покинули РФ
Пандемия коронавируса

ЕР предложила партиям подписать соглашение о безопасных выборах

Первая группа рабочих осуждена за беспорядки на Амурском ГПЗ

Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью
Пандемия коронавируса

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');