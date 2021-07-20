Новый российский истребитель получил название Checkmate

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый легкий истребитель, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, получил название Checkmate, он относится к пятому поколению, сообщила госкорпорация "Ростех".

"ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Согласно сообщению, истребитель обладает малой заметностью, в работе над проектом применяются суперкомпьютерные технологии.

В "Ростехе" заявили, что глава ОАК Юрий Слюсарь в ходе презентации нового истребителя рассказал президенту страны о том, что самолет отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

Новый истребитель будет однодвигательным. Все используемые в России боевые самолеты оснащены двумя двигателями, тогда как в мире одномоторные истребители получили широкое распространение – это американские F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning, шведские JAS 39 Gripen и китайские J-10.

Опыт создания однодвигательных машин был и в Советском Союзе – разработанные в 1950-1960-е годы МиГ-21 и МиГ-23 стали одними из самых массовых истребителей в истории.

О возвращении к разработке одномоторных истребителей стало известно в декабре 2020 года.