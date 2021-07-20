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В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat

Этим займется калужское СП Stellantis и Mitsubishi

В России к 2023 году задумали возобновить выпуск машин Fiat
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Калужский автозавод совместного предприятия концерна Stellantis (70%) и Mitsubishi (30%) (ООО "ПСМА Рус") планирует с конца 2022 года возобновить в России локальное производство коммерческих автомобилей бренда Fiat, выпуск которых прекратился десять лет назад с завершением партнерства Fiat и группы "Соллерс".

"Stellantis - пятая в мире автомобильная группа, в портфеле которой 14 брендов. Рад сообщить, что в дополнение к выпускаемым в Калуге автомобилям брендов Peugeot, Citroen и Opel в следующем году также добавятся автомобили линейки Fiat Professional. Надеюсь, это будет началом долгой истории нового бренда в Калуге", - сообщил журналистам старший вице-президент Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшман.

Гендиректор ООО "ПСМА Рус" Рафаль Трошка, в свою очередь, добавил, что машины Fiat, выпущенные в России, планируется впоследствии экспортировать в Европу.

"Мы будем расширять наш портфель брендов в Калуге новым Fiat Scudo в конце 2022 года, что определенно позволит нам увеличить объёмы экспорта", - отметил Трошка.

Локальное производство автомобилей Fiat в России прекратилось десять лет назад. В 2008-2011 годах коммерческие фургоны Fiat Ducato выпускались на мощностях группы "Соллерс" в татарстанской Елабуге.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи группы Stellantis в России в I полугодии 2021 года выросли в годовом выражении в 2,2 раза, до 8766 автомобилей. Из общего числа была реализована 591 машина Fiat против 486 штук годом ранее.

Завод "ПСМА Рус" расположен в индустриальном парке "Росва". Инвестиции в проект составили 550 млн евро. С июля 2012 года предприятие выпускает автомобили по полному производственному циклу. В настоящее время на заводе производятся Peugeot 408, Citroen С4 седан, Opel Zafira, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Производственные мощности (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 тыс. автомобилей в год.

Stellantis Mitsubishi Fiat ПСМА Рус Калужская область Ксавье Дюшман Рафаль Трошка

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