Продажи легковых автомобилей и LCV в России в июле снизились на 4,1%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В июле в России продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 136 040, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

Российский авторынок показал снижение впервые за последние четыре месяца, что обусловлено, в частности, высокой базой июля прошлого года: на начало второго полугодия 2020 года пришелся отложенный спрос в связи с прошлогодними антиковидными локдаунами во втором квартале.

"В январе-июле 2021 года было продано 957 160 автомобилей, что все же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил через пресс-службу АЕБ глава комитета автопроизводителей Томас Штэрцель.

По его прогнозу, "в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов".

В июле АЕБ повысила прогноз для российского рынка легковых автомобилей и LCV на 2021 год до 1,756 млн штук, допустив его рост к 2020 году на 9,8%. Это прогноз предполагает, что рынок в текущем году может приблизиться к докризисному результату.