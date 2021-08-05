Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Бокс08:00Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееБокс08:00Мужчины, 1/2 Финала  РоссияПодробнее

Продажи легковых автомобилей и LCV в России в июле снизились на 4,1%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В июле в России продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 136 040, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

Российский авторынок показал снижение впервые за последние четыре месяца, что обусловлено, в частности, высокой базой июля прошлого года: на начало второго полугодия 2020 года пришелся отложенный спрос в связи с прошлогодними антиковидными локдаунами во втором квартале.

"В январе-июле 2021 года было продано 957 160 автомобилей, что все же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил через пресс-службу АЕБ глава комитета автопроизводителей Томас Штэрцель.

По его прогнозу, "в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов".

В июле АЕБ повысила прогноз для российского рынка легковых автомобилей и LCV на 2021 год до 1,756 млн штук, допустив его рост к 2020 году на 9,8%. Это прогноз предполагает, что рынок в текущем году может приблизиться к докризисному результату.

АЕБ коронавирус

Новости по теме

Новости

ВТБ устранил проблемы в работе интернет-банка

Клиенты ВТБ столкнулись с проблемами в работе сервиса "ВТБ Онлайн"

Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Европейские фондовые рынки выросли вслед за акциями технологических компаний

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Цены на АЗС растут 11 недель подряд почти по всей России

Минпромторг отметил, что в РФ подешевели овощи из "борщевого набора"

Источник узнал имя будущего гендиректора "Калашникова"

Гендиректор "Калашникова" покинет должность досрочно 10 августа

Минфин оспорил прогноз Минэкономразвития по ВВП и инфляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');