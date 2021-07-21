Группу спасателей направили в Белогорск из-за приближения паводковой волны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Амурской области заступила на дежурство в городе Белогорск из-за прогнозов превышения уровня воды в реке Томь отметок опасного явления, сообщает в среду региональный главк МЧС России.

"С 13 по 20 июля по всей территории области осадки превысили норму декады, максимальное количество выпало в Шимановском, Мазановском, Селемджинском, Магдагачинском районах. Прогнозируется интенсивный подъем воды на реке Томь", - говорится в сообщении.

При смещении паводка 23-24 июля ожидается подъем уровня воды в районе Белогорска на 1,5-2 м до уровня 400-450 см. Это выше уровня опасного гидрологического явления (400 см), прогнозируется подтопление участков, не защищенных дамбами.

В Белогорске начала работу аэромобильная группировка из 50 спасателей, оснащенных техникой высокой проходимости, плавсредствами и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки. Для мониторинга паводковой ситуации будет применяться беспилотная авиационная система.