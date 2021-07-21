Турист с аляскинским маламутом пропали на Байкале

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спасатели вторые сутки ищут 39-летнего иркутянина, который с 16 июля пропал в горах на южном побережье озера Байкал, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО).

Турист должен был еще 18 июля закончить поход по маршруту река Слюдянка - метеостанция Хамар-Дабан - пик Чекановского - гора Золотая - ручей Куркавочный - падь Ореховая. Вместе с ним находится собака породы маламут.

"20 июля три спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали местность по пути следования пропавшего. Они прошли вверх по ручью Куркавочный около 17 км, остановились на ночь перед горой Золотая. Сегодня утром поиск возобновился", - говорится в сообщении.