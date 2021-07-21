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Четыре человека погибли в ДТП с грузовым фургоном в Хабаровском крае

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение грузового фургона и легкового автомобиля произошло в Хабаровском крае, погибли четверо, сообщает в среду региональная пресс-служба главного управления МЧС.

"В легковушке спастись никому не удалось. В автомобиле Тоyota находились четыре человека", - говорится в сообщении.

Детей среди погибших нет, отмечает МЧС. Уточняется, что водителя грузовика врачи "Скорой помощи" осмотрели на месте и доставили для дополнительного обследования в больницу. Чтобы извлечь пострадавших из машин, потребовалась деблокировка. Ее осуществляли два отделения 23 пожарно-спасательной части 8 пожарно-спасательного отряда регионального ГУ МЧС, говорится в сообщении.

Авария произошла на 9-м км автодороги Амурск - Комсомольск-на-Амуре. Проезд по этому участку не перекрывался.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют в ГИБДД.

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