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Два человека погибли в автоаварии на трассе Хабаровск-Находка

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авария с двумя погибшими произошла на дороге Хабаровск-Находка, сообщает пресс-служба УГИБДД по Хабаровскому краю.

"В результате ДТП водитель и пассажир Nissan March скончались на месте. Водитель Toyota Allion госпитализирован во вторую краевую клиническую больницу Хабаровска", - сказано в сообщении.

Уточняется, что авария произошла поздно вечером накануне.

По информации ГИБДД, водитель Toyota Allion ехал со стороны приморского города Находки в сторону Хабаровска. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем Nissan March, который ехал из Хабаровска.

"Интерфаксу" в пресс-службе уточнили, что погибшие - супруги, жители Хабаровского края.

Хабаровский край ГИБДД

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