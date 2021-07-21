Ливийский маршал Хафтар направил делегацию в РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мятежный ливийский маршал Халифа Хафтар направил делегацию в Россию. Об этом сообщило в среду издание The Libya Observer.

Издание ссылается на представителя возглавляемой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) Халеда аль-Маджуба, который не приводит каких-либо подробностей.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство.

В стране долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.

В октябре прошлого года представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали в Женеве соглашение о постоянном прекращении огня.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.