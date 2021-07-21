Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Все стороны конфликта в Ливии приглашены в Москву

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В России стремятся к взаимодействию со всеми сторонами ливийского конфликта, готовы принимать их в Москве, в том числе представителей маршала Халифы Хафтара, заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в МИД РФ.

"Мы готовы вести переговоры абсолютно со всеми сторонами, приглашения были направлены абсолютно всем сторонам конфликта, главное - согласовывать конкретные даты таких визитов", - сказал собеседник агентства в среду.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в ливийских СМИ сообщения о том, что мятежный ливийский маршал Хафтар направил делегацию в Россию.

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство.

В стране долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия под командованием Хафтара.

В октябре прошлого года представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали в Женеве соглашение о постоянном прекращении огня.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

Халифа Хафтар Ливия МИД РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа
Пандемия коронавируса

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках

Двигатели аварийно севшего Ан-28 заглохли при обледенении в облаках
Нападения в школах

СКР опроверг завершение психиатрической экспертизы напавшего на школу Казани

Режим ЧС ввели во всей Карелии из-за лесных пожаров

В Кремле не будут вводить допмеры безопасности из-за сообщений о слежке с ПО Pegasus

Нападения в школах

Устроивший стрельбу в школе в Казани был невменяем в момент нападения

Устроивший стрельбу в школе в Казани был невменяем в момент нападения

СК не нашел следов пребывания людей в подземном "СИЗО" в Ленобласти

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 23,7 тыс. новых случаев COVID-19

СКР проверит сообщения об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');