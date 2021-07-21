Все стороны конфликта в Ливии приглашены в Москву

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В России стремятся к взаимодействию со всеми сторонами ливийского конфликта, готовы принимать их в Москве, в том числе представителей маршала Халифы Хафтара, заявил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в МИД РФ.

"Мы готовы вести переговоры абсолютно со всеми сторонами, приглашения были направлены абсолютно всем сторонам конфликта, главное - согласовывать конкретные даты таких визитов", - сказал собеседник агентства в среду.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в ливийских СМИ сообщения о том, что мятежный ливийский маршал Хафтар направил делегацию в Россию.

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство.

В стране долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия под командованием Хафтара.

В октябре прошлого года представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали в Женеве соглашение о постоянном прекращении огня.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.