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Больницу в Екатеринбурге проверят 3 ведомства после обращения к Путину

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Свердловской области проверяет больницу N1 Екатеринбурга, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Проводится совместная проверка с Роспотребнадзором и СПИД-центром", - сказал собеседник агентства, не раскрывая подробности.

Согласно приказу, опубликованному на официальном сайте регионального министерства, в медучреждении с 19 июля проводится документарная внеплановая проверка.

Поводом стало обращение в управление президента РФ по поводу качества оказания медицинской помощи мужчине. Проверка продлится не более 10 дней. Во время проверки, согласно документу, будет исследоваться соблюдение порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

По данным местных СМИ, в управление президента РФ обратилась супруга мужчины. Ее мужа, бывшего сотрудника ГУФСИН, якобы в апреле прошлого года заразили гепатитом и ВИЧ-инфекцией в больнице, куда он лег на операцию.

Свердловская область Екатеринбург

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