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Губернатору Куйвашеву сообщили о нехватке лекарств от COVID в Нижнем Тагиле

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что получает много жалоб от жителей второго по величине города региона - Нижнего Тагила - на нехватку врачей, вакцин и лекарств от коронавируса.

"Мне много пишут о проблемах в Нижнем Тагиле. О нехватке врачей, прививок, о том, что долго делают ПЦР-тесты. Пишут о том, что в поликлиниках нет лекарств от ковида и медики могут предложить только парацетамол, - написал он в инстваграме. - Родители вынуждены возить детей с серьезными травмами по городу и искать работающий травмпункт".

По словам губернатора, в Нижний Тагил уже отправили дополнительные лекарства.

В пятницу Куйвашев планирует посетить город и готов на месте разобраться со всеми проблемами, о которых ему пишут.

Свердловская область Евгений Куйвашев Нижний Тагил коронавирус

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