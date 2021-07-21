Обязательную вакцинацию во Владимирской области сделали рекомендательной

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин издал указ, отменяющий обязанность ряда предприятий Владимирской области до 15 сентября вакцинировать от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников, следует из указа главы региона.

"Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям организовать в срок до 15 августа проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от COVID-19 или однокомпонентной вакциной и в срок до 15 сентября вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Рекомендация распространяется на работников образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных органов, транспорта, общепита, торговли и фармацевтической деятельности, салонов красоты и СПА-салонов, бассейнов, бань, физкультурно-оздоровительных центров, клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагополучной эпидситуацией во Владимирской области региональное управление Роспотребнадзора обязало руководителей вышеперечисленных предприятий вакцинировать 60% своих сотрудников к 15 сентября. Постановление руководителя управления Роспотребнадзора Владимирской области Татьяны Даниловой об обязательной вакцинации от коронавируса было издано 15 июля.

За прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 217 случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 40,8 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным на утро 20 июля, в больницах региона развернуто более 1,8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, 88,1% из них занято.