В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию от CОVID-19 для отдельных категорий граждан ввели в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

Прививки будут обязаны сделать работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, вахтовики, говорится в сообщении.

Охват вакцинации в этих сферах деятельности к крае должен составить около 60%.

Постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям подписано 23 июля главным государственным санитарным врачом по Красноярскому краю Дмитрием Горяевым. Оно будет опубликовано в течение дня, отмечают в Роспотребнадзоре.