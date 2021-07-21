В Минздраве заявили, что коронавирусом в РФ болеют 890 тысяч человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В РФ коронавирусом болеют почти 890 тысяч человек, из них более 70% получают помощь амбулаторно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Под наблюдением медицинских работников находится 889 тысяч пациентов, из них 77% – это пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях", - сказал Мурашко в среду на совещании президента с членами правительства.

По словам министра, "прирост заболеваемости сохраняется, но темпы прироста снизились на последней неделе".

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