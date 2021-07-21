Голикова отметила смещение заболеваемости COVID из центра РФ в регионы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом смещается из Москвы и центральной части страны в другие регионы, в 67 субъектах РФ отмечается рост числа заболевших, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Доля других субъектов РФ по уровню заболеваемости возросла до 63,5%. (...). Это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Она также отметила, что в 67 регионах заболеваемость растет, а в 10 отмечается снижение. Кроме того, фиксируется превышение среднероссийских уровней заболеваемости в 38 субъектах страны.

"Если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше средних российских показателей наблюдается в 50 регионах страны", - сказала Голикова.

Вице-премьер также отметила, что доля случаев заболевания коронавирусом в Москве снизилась до 18,6% по сравнению с 29,6% ранее. Второе и третье место по заболеваемости коронавирусом, как уточнила Голикова, занимают Московская область и Санкт-Петербург.

"Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 118,7. Это практически уровень прошлой недели, но, тем не менее, в большинстве субъектах ситуация остается напряженной", - подчеркнула вице-премьер.