Зрителей не пустят на парад ко Дню ВМФ в Петербурге из-за COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота в Петербурге 25 июля пройдет без зрителей, сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова в видеообращении.

Она пояснила, что большое число людей несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Доступ на парад будет ограничен.

Она объяснила это напряженной эпидемиологической обстановкой в отношении коронавируса в Петербурге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин по традиции примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

По данным сайта Минобороны, в параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов.

На 22 июля намечена генеральная репетиция главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.