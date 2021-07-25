Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:07Заразились
на 24.07В России 6 102 469+23 947В мире 193 165 622+591 628

Парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся во Владивостоке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России состоялся в воскресенье во Владивостоке - главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), передал корреспондент "Интерфакса".

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй, в котором размещено семь боевых кораблей, и поздравил моряков с праздником.

В парадный строй в бухте Золотой Рог выстроились пять кораблей ТОФ - флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", большая дизель-электрическая подводная лодка "Усть-Большерецк", а также два ракетных фрегата Военно-морских сил Республики Вьетнам "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг".

Также состоится праздничный концерт, который к Дню ВМФ подготовили творческие коллективы Тихоокеанского флота. Артисты выступят на плавучей сцене на набережной Цесаревича.

Вечером в честь Дня ВМФ будет дан праздничный салют.

Главный парад по случаю Дня ВМФ РФ пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад примет президент России Владимир Путин.

Кроме того, военно-морские парады состоятся в городах базирования штабов Черноморского, Балтийского и Северного флотов - в Севастополе, Балтийске и Североморске соответственно. Парад Каспийской флотилии (КФл) в дагестанском Каспийске. Также парад пройдет в сирийском Тартусе, где расположена база ВМФ России.

Владивосток Тихоокеанский флот

Новости по теме

Новости

Установлен первый из пролетов рухнувшего на Транссибе моста

Что произошло за день: суббота, 24 июля

Обнаружены еще две жертвы ливня в Сочи

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе

В Бурятии нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2

В Бурятии нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2

Шувалова назначили главой госкорпорации ВЭБ сроком на пять лет

Путин в воскресенье примет главный военно-морской парад в Петербурге

Всероссийскую перепись предложили сдвинуть на период с 15 октября по 14 ноября

Всероссийскую перепись предложили сдвинуть на период с 15 октября по 14 ноября

КПРФ подготовит апелляцию в Верховный суд в связи с решением ЦИК по Грудинину

ЦИК исключил кандидата в депутаты Госдумы Грудинина из списка КПРФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');