Парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся во Владивостоке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России состоялся в воскресенье во Владивостоке - главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), передал корреспондент "Интерфакса".

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй, в котором размещено семь боевых кораблей, и поздравил моряков с праздником.

В парадный строй в бухте Золотой Рог выстроились пять кораблей ТОФ - флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", малый противолодочный корабль "Советская Гавань", большая дизель-электрическая подводная лодка "Усть-Большерецк", а также два ракетных фрегата Военно-морских сил Республики Вьетнам "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг".

Также состоится праздничный концерт, который к Дню ВМФ подготовили творческие коллективы Тихоокеанского флота. Артисты выступят на плавучей сцене на набережной Цесаревича.

Вечером в честь Дня ВМФ будет дан праздничный салют.

Главный парад по случаю Дня ВМФ РФ пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад примет президент России Владимир Путин.

Кроме того, военно-морские парады состоятся в городах базирования штабов Черноморского, Балтийского и Северного флотов - в Севастополе, Балтийске и Североморске соответственно. Парад Каспийской флотилии (КФл) в дагестанском Каспийске. Также парад пройдет в сирийском Тартусе, где расположена база ВМФ России.