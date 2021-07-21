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В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом, сдвинув его на 1,5 м

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Грузовик на трассе Москва-Санкт-Петербург в Новгородской области поочередно врезался во встречный грузовик, в стоявший на обочине микроавтобус, опору линии электропередачи и жилой дом, сдвинув его вместе с жильцами на 1,5 м, сообщили в среду Интерфаксу" в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Информация о происшествии на трассе М-10 в населенном пункте Долгий Мост поступила нам около 18:35", - уточнил собеседник.

По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом при движении в сторону Москвы столкнулся со встречным грузовиком, съехал в кювет, врезался на обочине в микроавтобус Volkswagen, опору линии электропередачи.

После этого грузовик врезался еще и в одноэтажный деревянный дом, в котором в это время находились пожилая супружеская пара и их внучка. При этом грузовик сдвинул здание с фундамента и протащил его примерно на полтора метра.

Жильцы дома отделались сильным испугом.

Единственным пострадавшим в аварии стал шофер грузовика, которого доставили в Великий Новгород и госпитализировали в областную больницу с подозрением на инсульт.

В качестве вероятной причины происшествия госавтоинспекторы назвали внезапное ухудшение здоровья у водителя грузовика.

Трасса после ДТП не перекрывалась. Пробок на ней не было.

Новгородская область ГИБДД

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