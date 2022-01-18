Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Новгородской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - При лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Новгородской области погибли четыре человека, сообщила во вторник представитель регионального УГИБДД Татьяна Лапина.

"В 02:45 на 260 километре федеральной магистрали Устюжна-Невель в Крестецком районе области "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу и врезался в грузовой "Рено", - сообщила она.

В результате ДТП четыре пассажира легковой машины скончались на месте, ее водитель с тяжелыми травмами попал в больницу.

Причина аварии устанавливается.