Трое погибли при столкновении шести автомобилей в Нижегородской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Шесть транспортных средств столкнулись в Кстовском районе Нижегородской области в среду вечером, есть жертвы.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает, что в результате аварии погибли три человека, еще двое осмотрены медиками на месте происшествия и отпущены домой. На месте аварии работают полицейские и экстренные службы.

В пресс-службе региональной полиции "Интерфаксу" уточнили, что столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля.

"Погибшие из грузового автомобиля - "ГАЗели". Детей среди жертв нет", - сказал собеседник агентства.