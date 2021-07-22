В России началась разработка авиадвигателей на водородном топливе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") начала разработку энергетических установок авиационного и наземного применения на водородном топливе, сообщили в госкорпорации.

О старте программы по разработке водородных двигателей ОДК объявила на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2021 года была сформирована рабочая группа проекта, начаты опытно-конструкторские работы.

"Мы рассматриваем две основные технологии: непосредственное сжигание водородного топлива в модифицированных газовых турбинах и электрохимическое преобразование топлива в электрическую энергию с использованием топливных элементов", - сказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметили в "Ростехе", существуют два варианта использования водорода: сжигание газа в двигателе и создание топливных элементов, где водород реагирует с кислородом с образованием электрической энергии, выбрасывая в воздух лишь водяной пар.

20 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что вопрос развития авиастроения на базе электрических и водородных двигателей обсуждался во вторник на совещании по гражданской авиации с участием президента Владимира Путина в рамках авиасалона МАКС-2021.