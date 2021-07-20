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На совещании с Путиным обсуждались самолеты на электро- и водородном двигателях

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Вопрос развития авиастроения на базе электрических и водородных двигателей обсуждался во вторник на совещании по гражданской авиации с участием президента РФ Владимира Путина в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Президент достаточно долго сегодня получал информацию от коллег... о том, как развивается проект по электрическому, водородному самолету", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на брифинге после совещания.

По его словам, обсуждалась реализация проекта летающей лаборатории, на которой сейчас отрабатываются эти технологии.

"Мы движемся в ногу со временем, исходя из того, что после 2035 года многие авиационные производители должны переходить на использование более экологичных вариантов, в данном случае это водород и электродвижение", - отметил министр.

Он также сообщил, что, в частности, сейчас прорабатывается выпуск на электродвигателе регионального самолета "Байкал".

Денис Мантуров Владимир Путин

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