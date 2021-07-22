Кремль не обеспокоил вопрос об открытости COVID-данных

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство обладает всеми данными, касающимися коронавируса, и публикует их в полной мере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль вопрос об открытости данных, связанных с заболеваемостью коронавирусом.

По словам Пескова, правительственный штаб получает большой массив данных, который охватывает в том числе не публикующуюся в СМИ информацию.

Он подчеркнул, что многие данные по регионам носят технический характер. На основе этих самых разных технических данных формулируется полная картина происходящего.

Песков рекомендовал журналистам, которые желают получить более полную информацию, касающуюся ситуации с коронавирусом в России, запрашивать министерство здравоохранение.

Касаясь публикации некоторых СМИ, в частности "Медузы" (признана в РФ СМИ-иноагентом), о том, что переболевших из-за коронавируса в России может быть существенно больше официальных данных, Песков сказал: "Вы знаете, я не знаю, что такое "холод", но "Медузу" тоже я читал и ничего не понял из того, что там написано - какая-то компиляция просто непонятно чего, это я вам честно скажу. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность".

Ранее интернет-издания "Медиазона", "Медуза" и "Холод", ссылаясь на проведенное журналистское расследование, сообщили, что переболевших из-за коронавируса в России может быть в разы больше официальных данных.