Мотоциклист погиб от удара молнии в Воронежской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы организовали проверку по факту смерти 22-летнего жителя села Осетровка Воронежской области, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель СУ СКР по региону.

По данным ведомства, молния попала в молодого человека, когда он ехал на мотоцикле из села Верхний Мамон в сторону Осетровки. От полученных травм он погиб.

Накануне ГУ МЧС по Воронежской области предупреждало о сильном дожде, грозах и граде.