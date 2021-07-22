Молния убила женщину на берегу реки в Башкирии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Женщина погибла от удара молнии в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в четверг.

"На берегу реки Стерля в Стерлитамакском районе республики в результате попадания молнии погибла женщина 38 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем в четверг в районе села Кунакбаево.

Кроме того, по данным ведомства, из-за попадания молнии произошло несколько пожаров.

Так, в селе Нагаево в пригороде Уфы от удара молнии загорелся жилой дом. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет.

В уфимском микрорайоне Шакша загорелся двухэтажный бревенчатый дом размерами 10х10 м по улице Ручейной. Открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.

Также загорелся двухэтажный бревенчатый дом размерами 6х8 м в селе Иглино (50 км от Уфы), информации о пострадавших пока нет.