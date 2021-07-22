Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Молния убила женщину на берегу реки в Башкирии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Женщина погибла от удара молнии в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в четверг.

"На берегу реки Стерля в Стерлитамакском районе республики в результате попадания молнии погибла женщина 38 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем в четверг в районе села Кунакбаево.

Кроме того, по данным ведомства, из-за попадания молнии произошло несколько пожаров.

Так, в селе Нагаево в пригороде Уфы от удара молнии загорелся жилой дом. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет.

В уфимском микрорайоне Шакша загорелся двухэтажный бревенчатый дом размерами 10х10 м по улице Ручейной. Открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал.

Также загорелся двухэтажный бревенчатый дом размерами 6х8 м в селе Иглино (50 км от Уфы), информации о пострадавших пока нет.

Башкирия

Новости по теме

Новости

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

Пандемия коронавируса

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Свердловский губернатор сообщил о введении режима ЧС из-за засухи

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

В Кремле выразили отношение к заявлению США и Германии по "Северному потоку 2"

Facebook и Telegram оштрафованы на 6 и 11 млн рублей

Закон об устойчивом Рунете

В Кремле подтвердили факт проведения учений по устойчивости Рунета

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани

Первую в РФ группу по мониторингу цен на "борщевой набор" могут создать на Кубани
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');