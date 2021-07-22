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Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС ФРГ над Балтикой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря в четверг была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Подчеркивается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения государственной границы РФ не допущено", - информирует НЦУО.

Су-27 ВМФ РФ Германия

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