Что случилось этой ночью: пятница, 23 июля

Возобновление работы терминала С в "Шереметьево", сопровождение российским Су-27 истребителя ВВС ФРГ над Балтикой, возможное лишение родительских прав многодетной матери

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С. В этот же день базовый перевозчик аэропорта - "Аэрофлот" - переведет в терминал С свои зарубежные рейсы из терминала D. Решение возобновить работу терминала С связано с увеличением международных рейсов "Аэрофлота" по мере открытия авиасообщения из РФ в другие страны.

- Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС ФРГ над Балтикой. Экипаж российского самолета опознал воздушную цель как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. Отмечается, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

- Мать 7 детей, бродяжничавших в Рузе, могут лишить родительских прав. С 2018 года семья проживала в другом регионе. За это время в отношении матери трижды составлялись административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в том числе из-за злоупотребления алкоголем.

- Глава ЦРУ предположил, что источник COVID-19 может остаться неизвестным. Уильям Бернс отметил, что "это возможно, как и многое другое, о чем мы никогда не сможем прийти к окончательному суждению, но не из-за отсутствия тщательной работы или усилий по этому вопросу." Он пообещал, что ЦРУ продолжат делать все возможное, чтобы собрать информацию об истоках COVID-19 и "предоставить наилучшие ответы".

- Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей. За последние сутки положительным тест на коронавирус оказался у трех спортсменов, троих журналистов, 10 членов олимпийских делегаций различных стран и трех человек из обслуживающего персонала. Всего с начала тестирования всех, кто в той или иной мере связан с Играми, положительный тест на вирус выявлен у 110 человек - 54 иностранцев и 56 японцев.