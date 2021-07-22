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Тургруппа попала под камнепад в Кабардино-Балкарии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Три человека получили травмы в результате камнепада в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 21:00 поступила информация о том, что в Черекском ущелье под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек, три человека получили травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись спасатели. Однако пеший переход до стоянки тургруппы займет сутки, поэтому в пятницу к эвакуации пострадавших будет привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России (у них две единицы техники). К поискам также присоединились три человека из спасательного отряда "Лидер" (с одной единицей техники), уточняется в сообщении.

Кабардино-Балкария МЧС

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