Четыре района и столица Кабардино-Балкарии оказались обесточены из-за непогоды

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Последствия природной стихии, оставившей без энергоснабжения ряд районов, ликвидируют в Кабардино-Балкарии, сообщает Главном управлении МЧС России по КБР в среду.

"В результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в городском округе Нальчик, а также в Чегемском, Терском, Майском и Урванском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нальчике повалившиеся деревья повредили линии электропередач.

Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных природных явлений привлечены силы и средства МЧС, Россетей, противопожарно-спасательной службы Эльбрусского высокогорного ПСО.