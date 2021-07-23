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Один человек погиб в ДТП в Тамбовском районе Амурской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись на трассе в Тамбовском районе Амурской области, один человек погиб, шестеро пострадали, сообщает региональное УМВД.

Отмечается, что автоавария произошла вечером в четверг на 8 км автодороги Тамбовка - Раздольное.

"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Mazda Bongo, двигавшихся навстречу друг другу. Погиб молодой человек 2001 года рождения, травмировано трое граждан 1987 и 2004 годов рождения, передвигавшихся на автомобиле отечественного производства", - говорится в сообщении.

Травмированы также водитель иномарки 1967 года рождения и двое его пассажиров 1973 и 1978 годов рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Амурская область

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