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Мост на Транссибе обрушился в Забайкалье из-за сильных дождей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга -Укурей Забайкальского края обрушился утром в пятницу, сообщает ГУ МЧС по региону.

"23 июля 2021 года в 09:00 по местному времени от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Трансибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста", - сказано в сообщении.

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

На место происшествия выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами ОАО РЖД.

Забайкальский край МЧС

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