Дожди размыли участок федеральной трассы "Амур" в Забайкальском крае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Федеральная трасса "Амур" Чита-Хабаровск на 193 километре в районе села Богомягково Шилкинского района Забайкальского края перекрыта из-за размыва проезжей части, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

По информации пресс-службы, дорожные службы ведут работы по обеспечению проезда, производится отсыпка скальным грунтом.

Отмечается, что из Читы в Шилку и Нерчинск можно проехать по альтернативному пути по автодороге Чита-Забайкальск до Могойтуя, затем по региональной трассе Могойтуй-Сретенск-Олочи до Митрофаново. Проезд открыт только для легкового транспорта.

Кроме того, в настоящее время нет проезда по дорогам регионального значения: подъезд к Нерчинску со стороны федеральной трассы "Амур", Чернышевск - Букачача из-за разрушения моста в селе Мильгидун.

В четверг из списка доступных для проезда дорог выпала еще одна трасса регионального значения.

"Закрыто движение по краевой дороге Урюм-Усть-Карск. Не пройдут даже грузовые авто. Уровень воды снизится, после этого будем восстанавливать проезд", - написал в социальной сети вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

На 2, 9 и 13 километре дороги "Подъезд к селу Новый Олов" вода вышла на проезжую часть. Такая же проблема на 2 и 3 км дороги Чернышевск - Икшица.

Кроме того, размыт объезд на 130 километре в районе села Размахнино дороги Дарасун-Солнцево. На 203 километре дороги Могуйтуй-Сретенск-Олочи между Нерчинском и Сретенском закрыт проезд через мост.

Из-за обильных дождей в Забайкальском крае вновь начались паводки. В Шилкинском районе из-за паводка повреждено десять мостов. Некоторые из них находятся в черте населенных пунктов: в селах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, Кыэкен.

В результате сильных осадков, выпавших на территории Нерчинского района, произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило про обрушение железнодорожного моста на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга -Укурей в результате выпадения обильных осадков. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.