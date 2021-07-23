В РФ заметно возросли продажи кнопочных телефонов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии в России выросли продажи кнопочных телефонов: продано 3,1 млн штук, что на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года, пишет газета "Коммерсантъ". При этом в последние годы продажи стабильно снижались. Теперь устройства стали дорожать из-за проблем с логистикой и роста цен на компоненты.

В денежном выражении продажи выросли на 18,8%, до 4,5 млрд руб. Средняя цена устройств увеличилась на 11%, до 1,45 тыс. руб.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что во втором квартале рост продаж кнопочных телефонов составил 26% в штуках и 35% в деньгах.

Продажи таких устройств в сети "МегаФона" выросли на 4% в штуках и на 21% в деньгах по итогам первого полугодия.

В МТС спрос простых телефонов по сравнению с январем–июнем 2020 года увеличился на 9,4% в натуральном выражении и на 22% – в денежном. В "Вымпелкоме" отметили, что на кнопочные телефоны "всегда есть устойчивый спрос".

Эксперты отмечают, что популярность кнопочных телефонов возросла из-за нескольких причин: это начало дачного сезона, увеличение количества трудовых мигрантов и работников сферы услуг, которым нужно недорогое средство связи. Кроме того, кнопочные телефоны покупают как дополнительное устройство для связи или первый телефон для детей. Как альтернативу городским телефонам или стационарным кнопочные телефоны используют пожилые люди и сотрудники, перешедшие на удаленную работу во время пандемии.

Стал немаловажен и вопрос безопасности. Такие устройства не могут легко, как смартфоны, собирать персональные данные владельцев и делиться этими данными, люди стали бдительнее из-за кибермошенников. Такие аппараты также охотно приобретают сотрудники закрытых предприятий, где использование смартфона запрещено.

Между тем общий импорт кнопочных телефонов в России снизился с 3 млн штук в первых кварталах 2017–2020 годов до 2,2 млн штук в первом квартале 2021 года, рассказал руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков. По его словам, причиной этого стали сбои в логистике, снижение потока в офлайн-магазины, отток мигрантов и даже рост спроса на "умные часы" для детей. Эксперт прогнозирует, что по итогам 2021 года импорт кнопочных мобильников упадет еще больше – до 7–8 млн штук, что на четверть меньше, чем годом ранее.

В BQ объясняют дефицит в этом году ростом цен на компоненты и их нехваткой, а также удорожанием перевозок.