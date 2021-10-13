МТС сообщила о росте квартальных продаж смартфонов на 24% в денежном выражении

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года продажи смартфонов в России увеличились в денежном выражении на 24% год к году, составив 192 млрд рублей, подсчитали в ПАО "МТС". В натуральном выражении продажи сократились на 4% год к году - до 8,4 млн смартфонов - на фоне снижения спроса на гаджеты Huawei и Honor, а также смещения спроса на гаджеты премиального сегмента.

Средняя стоимость смартфонов в июле-сентябре повысилась на 29% - до 23 тысячи рублей, говорится в исследовании.

Эксперты зафиксировали в третьем квартале рост продаж смартфонов дороже 40 тысячи рублей в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. При этом продажи гаджетов стоимостью до 5 тысячи рублей сократились на 47%, а устройств в диапазоне 5-10 тысячи рублей - на 29%.

Кроме того, в МТС наблюдают рост продаж смартфонов в кредит: по итогам 9 месяцев текущего года доля таких устройств увеличилась на 2,2 п.п. - до 35,6%. Средняя стоимость кредитных устройств повысилась на 31% - до 36,7 тысячи рублей.

Наиболее популярными моделями гаджетов, покупаемых в кредит, стали iPhone 11, iPhone 12, iPhone XR и Xiaomi Redmi 9.