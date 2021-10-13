Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МТС сообщила о росте квартальных продаж смартфонов на 24% в денежном выражении

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года продажи смартфонов в России увеличились в денежном выражении на 24% год к году, составив 192 млрд рублей, подсчитали в ПАО "МТС". В натуральном выражении продажи сократились на 4% год к году - до 8,4 млн смартфонов - на фоне снижения спроса на гаджеты Huawei и Honor, а также смещения спроса на гаджеты премиального сегмента.

Средняя стоимость смартфонов в июле-сентябре повысилась на 29% - до 23 тысячи рублей, говорится в исследовании.

Эксперты зафиксировали в третьем квартале рост продаж смартфонов дороже 40 тысячи рублей в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. При этом продажи гаджетов стоимостью до 5 тысячи рублей сократились на 47%, а устройств в диапазоне 5-10 тысячи рублей - на 29%.

Кроме того, в МТС наблюдают рост продаж смартфонов в кредит: по итогам 9 месяцев текущего года доля таких устройств увеличилась на 2,2 п.п. - до 35,6%. Средняя стоимость кредитных устройств повысилась на 31% - до 36,7 тысячи рублей.

Наиболее популярными моделями гаджетов, покупаемых в кредит, стали iPhone 11, iPhone 12, iPhone XR и Xiaomi Redmi 9.

МТС Huawei Honor

Новости по теме

Новости

РФ увеличила поставки электроэнергии в Китай почти вдвое

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

"Лента" запустила продажи через Ozon

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,7%

Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

ЦБ зафиксировал увеличение темпов роста зарплат в РФ

Мишустина призвали продлить программу туристического кешбэка на 2022 год

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });