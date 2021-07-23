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Россия не откажется от приглашения международных наблюдателей на выборы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия выполнит свои обязательства по приглашению международных наблюдателей на выборы в Госдуму РФ, но учтет критерии, сформированные ОБСЕ для США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы это делали и будем делать, я вас заверяю. Потому что международные наблюдатели, помимо ОБСЕ, которых мы тоже приглашаем всегда, это еще и межпарламентская ассамблея СНГ, парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС", - сказал Лавров, выступая на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", организованном партией "Единая Россия".

Министр выразил уверенность, что "если руководители БДИПЧ захотят - а заказ такой наверняка уже получен - добавить перца во все эти дискуссии, они могут придраться к чему угодно".

"Для сравнения скажу, что на последние президентские выборы в Соединенных Штатах, где есть просто системные проблемы, в ряд штатов не пускают просто наблюдателей, и "в упор не видят" ряда обязательств федерального правительства, притом что у них было трехмесячное голосование по почте, на фоне которого наши пеньки это детский сад, но в США на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей", - отметил он.

"Мы будем учитывать эти критерии, которые были придуманы непонятно кем, но обязательства приглашать международных наблюдателей мы свято выполним", - подчеркнул Лавров.

По его словам, западные страны будут пытаться оказать непосредственное влияние на выборы в Госдуму РФ "через наблюдателей на выборах от ОБСЕ, Совета Европы".

"Наша Центральная избирательная комиссия общается с БДИПЧ ОБСЕ по поводу наблюдения за выборами, вопрос будет решаться в этом формате. Но хочу сразу подчеркнуть то, что мы неизбежно напоминаем: когда нам заявляют, или когда белорусам заявили год назад, "вы нас позвали на выборы, но мы к вам наблюдателей не направили, потому что вы обращение нам прислали поздно". Нет никаких сроков в документах, которые лежат в основе деятельности ОБСЕ", - сказал он.

Лавров отметил, что внешние силы пытаются повлиять на ситуацию в преддверии выборов, дестабилизировать ситуацию в стране. "Есть специальные методы работы, спецслужбы, как вы знаете, не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций", - сказал он.

Кроме того, осуществляется продвижение своей повестки дня через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, добавил глава МИД РФ.

Лавров включен в общефедеральную часть списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Сергей Лавров

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