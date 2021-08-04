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В ОБСЕ заявили, что не направят своих наблюдателей на выборы в РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей, говорится в заявлении, распространенном в среду БДИПЧ ОБСЕ.

"Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения (на выборах), имеет важное значение... Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить... к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным", - отмечается в заявлении директора БДИПЧ Маттео Мекаччи.

"Мы чрезвычайно сожалеем о том, что наше наблюдение за предстоящими выборами в России не будет возможным", - добавил он.

Мекаччи проинформировал о принятом решении Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и Постоянное представительство РФ при ОБСЕ. Со своей стороны президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт уведомила руководителя российской делегации в Ассамблее.

В заявлении отмечается, что БДИПЧ обычно самостоятельно определяет объем и формат наблюдения для проведения оценки выборов на основании выводов, сделанных по итогам анализа потребностей, который проводится за несколько месяцев до выборов. Миссия по оценке потребностей, проведенная в мае - июне этого года, сочла необходимым направить на предстоящие парламентские выборы в России миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

"Оба института были приглашены для наблюдения за выборами, назначенными на 17-19 сентября, однако впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 50 и 10 человек соответственно. В обоснование таких ограничений российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

"Я весьма разочарована тем, что установленные национальными властями ограничения не позволят ОБСЕ предложить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку выборов в их стране, как мы это делали последовательно с 1993 года", - отметила Седерфельт.

По ее словам, "ОБСЕ было разрешено направить лишь малую долю от запланированного числа наблюдателей, и это просто не позволит нам выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью".

В конце июня сообщалось, что БДИПЧ рекомендовало развернуть усиленную миссию по наблюдению за выборами в Госдуму России, прикомандировав дополнительно 80 наблюдателей на долгосрочный период и 420 - на краткосрочный. Об этом говорилось в докладе миссии по оценке потребностей Бюро.

"Помимо основной группы аналитиков, БДИПЧ запросит прикомандирование со стороны государств-участников ОБСЕ 80 "долгосрочных" наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 420 наблюдателей на короткий срок для наблюдения за процедурами непосредственно в день выборов", - отмечалось в докладе.

В июле ЦИК РФ сообщал, что приезд и работа на сентябрьских выборах иностранных и международных наблюдателей будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Выборы Госдумы восьмого созыва состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

ОБСЕ Госдума Маттео Мекаччи

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