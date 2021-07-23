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Темпы вакцинации в РФ выросли почти в два раза

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Темпы вакцинации в России выросли почти в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мишустин.

"В целом, по стране за последнее время темпы вакцинации выросли почти в два раза", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первый компонент вакцины от коронавируса в России получили около 35 млн человек, и только за последнюю неделю такое число вакцинированных увеличилось более чем на 2 млн человек.

Министр отметил, что такие темпы вакцинации "с каждым днем приближают нас к достижению цифры коллективного иммунитета". "Мы полностью развернули вакцинальную сеть для достижения, в том числе, коллективного иммунитета на уровне 80%", - отметил глава Минздрава.

Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в три раза и более увеличены темпы вакцинации в некоторых регионах РФ - Москве, Тверской, Смоленской, Тульской областях, а также в Краснодарском крае.

"Наиболее высокие результаты по вакцинации - Чеченская Республика, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область, Краснодарский край и ряд других", - сказал министр здравоохранения РФ.

"На фоне стабильного спроса по вакцинации мы увеличиваем и число стационарных пунктов вакцинации и мобильных бригад, которые работают на выезде. Общее количество таких мест, где можно получить вакцину, составляет более 13,5 тыс.", - сказал Мурашко.

COVID-19 в России болеют 897 тыс. человек. человек, из них 78% наблюдаются амбулаторно, отметил Мурашко.

коронавирус Михаил Мурашко Михаил Мишустин

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