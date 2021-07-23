Роспотребнадзор оценил долю курортников среди заболевших COVID-19 в 0,7%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В России растет число заболевших коронавирусом, вернувшихся после посещения зарубежных курортов, но пока их доля не превышает 1%, заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим рост заболеваемости во многих странах мира, в первую очередь в странах, где есть большие курортные зоны и куда наши граждане с удовольствием выезжают на отдых. Cреди всех заболевших COVID-19 в России доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран и из Российской Федерации пока не превышает 1%, - сказала она. За три недели мы видим следующую динамику: если три недели назад эта доля составляла 0,4 %, то сегодня это уже 0,7% это не абсолютные цифры, это именно доля из числа заболевших".

Чиновница напомнила туристам, что "для безопасного отдыха на курортах РФ или за рубежом человек должен быть полностью иммунизирован и иметь сформировавшийся иммунитет".

По данным Роспотребнадзора, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией пока фиксируется только в 10 регионах России, в 57 сохраняется рост, в 18 показатели стабилизировались.

"При этом в Москве заболеваемость снизилась на треть", - сказала Попова.

Максимальный рост заболеваемости за последние пять суток - более чем на 20% - наблюдается в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Республике Адыгея и Еврейской автономной области.

В целом, по словам Поповой, в России темпы прироста заболеваемости коронавирусом продолжают снижаться "преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области".

Она отметила, что в Крыму ситуация последние четыре недели остается напряженной.

"Есть некоторые тенденции к стабилизации: из 27 муниципальных образований в Крыму в трех мы уже видим снижение, включая Алушту, в 12 стабилизация, еще в 12 пока сохраняется рост", - сказала он.

Заболеваемость растет на курортах - в Ялте, Феодосии, Судаке и Севастополе.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что на полуострове работают 215 пунктов вакцинации, из них 147 - стационарные.

"На сегодняшний день две дозы (вакцины) получили 25% от взрослого населения. Сегодня все пункты вакцинации работают, и каждый желающий имеет возможность получить вакцинацию на полуострове", - сказала Попова.

После наводнения в Большой Ялте эпидемиологических проблем удалось избежать благодаря своевременной и масштабной дезинфекции и очистке территории и работе с системами водоснабжения и контроля природных очагов, который выполнял противочумный центр, сказала также Попова.