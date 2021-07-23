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В Уфе пятилетний ребенок разбился, выпав из окна 15-го этажа

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка погибла в Уфе в результате падения из окна квартиры на 15-м этаже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел в пятницу днем по адресу: Набережная реки, 25.

По предварительным данным, родители ребенка ненадолго вышли из дома. За это время девочка забралась на подоконник и выпала из окна. От полученных травм она погибла на месте.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства несчастного случая.

Уфа

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